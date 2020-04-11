MHP’li isimden sokağa çıkma yasağı kararına tepki!

İçişleri Bakanlığı, 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta sokağa çıkma yasağı getirildiğini duyurdu. Kararın beklenmedik biçimde açıklanması nedeniyle paniğe kapılan insanlar, marketlere, bakkallara, benzin istasyonlarına hücum etti ve uzun kuyruklar oluştu. Bu karara muhalefetin yanı sıra MHP’li isimlerden de tepki geldi.

”SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EMEKLERİNE YAZIK OLDU”

TBMM İdare Amiri olan MHP Milletvekili Erkan Haberal, Twitter hesabından yaptığı ilk paylaşımda, ”Günlerdir gece gündüz demeden canlarını ortaya koyan sağlık çalışanlarının emeklerine yazık oldu. Hem de çok yazık oldu” dedi.

Haberal, ikinci paylaşımında ise, ”Var olsun devlet, yaşasın millet, bitsin bu cehalet!!!” ifadelerini kullandı.

İŞTE ERKAN HABERAL’IN O PAYLAŞIMLARI:

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