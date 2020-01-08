MHP’li isimden zehir zemberek açıklama

Elazığ İl Genel Meclisi ocak ayı meclis toplantısında Sosyal Yardımlaşma Vakfına seçilecek iki ismin AKP'li üyelerden olmasına MHP Elazığ İl Genel Meclis Üyesi Haşim Karacimşit sert tepki gösterdi.

MHP olarak iki aday gösterdiklerini ancak AKP'lilerin kabul etmeyerek kendi adaylarını çıkarttığını söyleyen MHP'li Haşim Karacimşit, “Bugün Sosyal Yardımlaşma Vakfına bazı ilçelerden üç bazı ilçelerden ise iki üye seçilecek. Konu grup başkanım, teşkilat başkanım, il başkanım ve meclis başkanım dahil olmak üzere görüşüldü ve ilçede iki arkadaşın Sosyal Yardımlaşmaya seçileceğini bana söylediler. Bizim gösterdiğimiz aday arkadaş Mehmet Nuri Ekmek Yapan. Diğer arkadaşımın da isim verdi, kimin ismini vermişse bilmiyorum. Bugün ise Meclis toplantısı başlarken meclis başkanı ‘Palu’da sıkıntı var Palu'dan isim verdiğiniz kişiyi göstermeyeceğiz AK Parti’nin verdiği iki ismi zikredeceğiz' dedi.

“İKİ LİDER KOLTUĞUNU KORUMASI İÇİN DESTEK VERİYOR”

Haşim Karacimşit, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Şimdi Palu ilçesinde iki meclis üyesi seçilmiş. Biri MHP'den diğeri AK Parti'den. Bizler burada kardeş gibi hareket edeceğimiz yerde siyasi konuma işin dökünce siyasette iki lider yukarıda biri birine destek veriyor.

*İlde de iki il başkanı birbiri ile ticarette iş yapıyorlar. Peki, seçilen kişiler ve halkımız bu konuda bir sıkıntıda, vatandaşımıza biz ne diyeceğiz.

*Yeri geldi mi, MHP-AK Parti ortak. Halbuki ortaklıktan ziyade benim düşüncem iki lider koltuğunu koruması için destek veriyor.

“VATANDAŞIN SORUNLARIYLA KİMSE İLGİLENMİYOR”

“Vatandaşın ve ülkenin sorunlarıyla kimsenin ilgilenmediğini ifade eden MHP’li Karacimşit, “Buna il başkanları da dâhil olmak üzere ikisi de birbirleri ile ticaret yapıyor vatandaşın dediğine göre. Biz de burada eziyet çekiyoruz. Bu konuda Sayın Başkan ne yapmalıyız? Bu meclisin yetkisi sizde. Dışarıdan gelen talimatları, evet büyüklerden alıp uyguluyorsunuz bu konuda size teşekkür ederim ama burada da seçilmiş 30 arkadaş bulunmaktadır. İlçelerde birlikte hareket edersek hem kendi içimizde düzgün yürürüz hem de ilçelerdeki vatandaşlar konumunda da olur bu işler” diye konuştu.

Yapılan görüşmelerin sonrasında Palu Sosyal Yardımlaşma Vakfı üyeliklerine AKP’li Nusret Kaya ve Halit Yetiş seçildi.