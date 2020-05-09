MHP’li Semih Yalçın’dan yeni açıklamalar!

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Twitter hesabından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli adına çarpıcı bir açıklama yayınladı. Açıklamada “Kararsızlığın, inançsızlığın, gecikmenin ve tembelliğin başarısızlığı hazırlayan unsurlar olduğu şüphesizdir. Üç Hilal'in tek başına iktidarı artık bir zorunluluktur, ihtiyaçtır ve geleceğin lider ülke idealinin gerçekleşmesi buna bağlıdır” ifadelerine yer verildi.

Yalçın tarafından paylaşılan bu sözlerin ise, MHP lideri Bahçeli’nin 2011 yılına ait seçim beyannamesi konuşmasına ait olduğu ortaya çıktı.

MHP kaynakları, Yalçın’ın sözlerinin sosyal medyada ülkücülere yönelik saldırılarla ilgili olduğunu ifade etti.

”CUMHUR İTTİFAKI DİMDİK AYAKTADIR”

Yalçın, daha sonra yine Twitter adresinden yeni paylaşımlar yaptı ve şunları söyledi:

* Sosyal medyada bazı yorumcular, kendi aculluklarını ve isabetsiz değerlendirmelerini sorgulamak yerine kabahati başkalarında aramaya çalışmaktadır. Hatta kimi faturayı parti politikalarımıza çıkarmaya çalışarak kendi kusur ve eksikliklerini örtbas etmeye çalışmaktadır.

* MHP’nin tutumunu hâlâ anlamıyoruz moduna girip ”siyasi şıklıktan” dem vuranlar, söylediklerimizden söylemediklerimizi çıkaranlardır. Bu gibiler, esasen söylemediklerimiz üzerinden yorum yaptıkları içindir ki söylenenler karşısında şaşkınlık içerisinde kalmaktadır.

* Hiç kimsenin endişesi olmasın Cumhur İttifakı dimdik ayaktadır, Türkiye’nin geleceğinin mimarı olacaktır.