MHP’li vekilden genel başkan gafı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, virüsle mücadeleye karşı milli dayanışma başlattıklarını açıklamasının ardından ilk destek açıklaması yapan isimlerden biri de MHP'li Cemal Enginyurt oldu.

Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Twitter'da yaptığı paylaşımda “Sayın Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyefendinin başlattığı kampanya, memleketimize ve milletimize hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımızın kampanyasına söz verdiğim 20 bin lira ile başlıyorum. Var olsun Cumhurbaşkanım, Haydi Türkiye. Biz bize yeteriz” diye yazdı.

Enginyurt kendisine gelen, “MHP'nin genel başkanı Devlet Bahçeli’yi unuttunuz” tepkilerinin ardından mesajını sildi ve “Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan beyefendinin başlattığı kampanya memleketimize ve milletimize hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımızın kampanyasına, söz verdiğim 20 bin lirayla katılıyorum” ifadeleriyle yeni bir paylaşımda bulundu.

Enginyurt son olarak da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için “Devlet adamı, vefa abidesi, insanlık timsali güzel insan. Allahım senden razı olsun. Varlığın daim olsun. Sen yürü, milyonlar yürüyecek seninle. Hareketin lideri Devlet Bahçeli” diye yazdı.