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MHP’li vekilden Ticaret Bakanlığı’na sert tepki: Eczacıları stokçu olarak görmekten vazgeçin

MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, Ticaret Bakanlığı'nın eczacılara stokçu muamelesi yaptığını iddia ederek, "Fahiş fiyatların sorumlusu eczacılar değil. Bunun sorumlusu, corona virüsü salgınını fırsata çevirmeye çalışan birtakım çevreler" dedi.

Deniz AYHAN
13:33 -
Haberler Gündem
MHP’li vekilden Ticaret Bakanlığı’na sert tepki: Eczacıları stokçu olarak görmekten vazgeçin

Kendisi de eczacı olan MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz TBMM’de yaptığı açıklamada, corona virüsü salgınında eczacıların yaşadığı sıkıntılara değinerek, “Balkonlara çıktık, sağlık çalışanlarını hepimiz alkışladık ama sıkıntılar yaşayan başka meslek grupları da oldu. Bunların başında eczacılar geliyor” dedi. Ticaret Bakanlığı’na sert çıkan Ümit Yılmaz, şunları söyledi:

* Eczacıları stokçu olarak görmekten vazgeçin. Eczaneye gittiğiniz zaman, daha önce 1 liraya aldığınız maske 5 lira, 5 liraya aldığınız kolonya 10 lira, 10 liraya aldığınız antiseptik solüsyon 50 lira olmuş. Bunun sorumlusu eczacılar değil. Bunun sorumlusu, corona virüsü salgınını fırsata çevirmeye çalışan birtakım çevreler. Bu çevrelerin içerisinde kesinlikle ve kesinlikle eczacılarımız yok.

* Ticaret Bakanlığı, meslektaşlarımızı adeta bir stokçu olarak görmekten, fırsatçı olarak görmekten vazgeçsin. Eczacılar bu zor şartlarda hiç kimseden yardım almadan tamamen kendi tedbirlerini alarak hizmet vermeye çalışıyor. Takdir ve teşekkür, sadece beklentimiz budur.

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