MHP’lileri kızdıran müdüre ikinci tayin kararı!

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde görev yaptığı sırada ülkücüler için söylediği iddia edilen sözleriyle gündeme gelen ve hakkında açılan soruşturma sonrasında Akyazı İlçesi'ne atanan Nüfus Müdürü Fatma Türkan Türedi'nin yeniden yeri değiştirildi.

Türedi, 2 ay içerisinde ikinci kez atanarak bu sefer de Erenler İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne getirildi.

Alınan bilgilere göre Fatma Türkan Türedi’ye makamında ülkücüler hakkında söylediği iddia edilen “Ülkücüler eli kanlı eşkıyadır” sözleri nedeniyle idari soruşturma açılmıştı.

SORUŞTURMA DEVAM EDERKEN BİR ATAMA DAHA GELDİ

Karapürçek Kaymakamlığında İlçe Nüfus müdürü olarak görev yapan Fatma Türkan Türedi 3 Ocak'ta mesai saatinde dairede sohbet esnasında iddia edilen, “Ülkücüler eli kanlı eşkıyadır” sözlerini söylediği sırada, binada işlem yapmakta olan B.A. adlı vatandaş tarafından tepki gösterilmişti.

Olaya orada bulunan ve işlem yaptıranlar da müdahil olunca bir anda ortalık karışmış, vatandaşlarla müdür arasında sözlü tartışmalar yaşanırken olaya tepki gösteren B.A. adlı vatandaş, “Sizi Ülkücülere şikâyet edeceğim” diyerek olay yerinden ayrılmıştı.

MHP'lilerin şikayeti üzerine hakkında soruşturma başlatılan Akyazı İlçe Nüfus Müdürü Fatma Türkan Türedi, soruşturma devam ederken Erenler İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne atandı.

Akyazı Nüfus Müdürlüğü'ne Fatma Türkan Türedi'nin yerine ise Karasu İlçe Nüfus Müdürü Cemalettin Sandıkçı'nın atandığı öğrenildi.

MHP AKYAZI İLÇE BAŞKANLIĞI ŞİKAYETTE BULUNDU

İlçede kısa bir süre içerisinde yayılan bu iddia sonrası MHP Akyazı İlçe Teşkilatı durumu öğrenmek için müdürü makamında ziyaret ederek olayın nasıl geliştiği hakkında bilgi aldı.

İlçe Nüfus Müdürü Fatma Türkan Türedi ise iddiaları kabul etmemişti. MHP Akyazı İlçe Başkanlığı müdür hakkında şikayette bulununca İlçe Kaymakamlığı, Akyazı Nüfus Müdürü Fatma Türkan Türedi hakkında soruşturma başlatmıştı. Türedi'ye açılan soruşturma halen devam ediyordu.