Milas ormanlarında yangına müdahale ediliyor, köylüler ayakta

Ortaköy mahallesindeki köylülerinde traktör ve minibüslerle yangın bölgesine hareket ettiğini belirten 45 yaşındaki Öğretmen Zuhal Çalışkan “Şu anda köye yaklaşık 6km uzaklıktaki Gökbel dağı alev alev yanıyor, bölgede çok şiddetli rüzgar var, köylülerin bir bölümü de yangına müdahaleye gitti” dedi.

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Akkovanlık mahallesi muhtarı Mustafa Yıldız yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

*Bölgede çok şiddetli rüzgar var, hala Aydın ve Muğla'dan orman ekipleri müdahale için yangına gelmeye devam ediyor, en büyük endişemiz rüzgarın çok olması nedeniyle yangının büyümesi.

*Şu anda yerleşim yerlerine yakın değil, o nedenle bir tehlike yok , ancak yangın bölgesinde arı kovanları ve birkaç dağ evi var.

*Bizde köylerden vatandaşlarımızı bölgeye yönlendiriyoruz.

Yangının çıkış nedeni ile belirlenemezken rüzgar nedeniyle yangının sık sık yön değiştirdiği belirtildi. Yangına müdahale devam ediyor.