Milas’ta iki genç feci şekilde can verdi

Kaza Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Selimiye Mahallesi yakınlarında bu sabaha karşı meydana geldi. 20 yaşındaki Azat Kahraman, kullandığı otomobille duble yolda ters istikamette girdi. Bu sırada 27 yaşındaki Ersel Kolukırık'un kullandığı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

KAZADAN SONRA OTOMOBİLDE YANGIN ÇIKTI

Çarpışmanın hemen ardından Kahraman'ın kullandığı otomobilde yangın çıktı. Yangın itfaiye tarafından söndürüldükten sonra yapılan kontrolde otomobilde sıkışan Dilara Akın'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralı olarak otomobilden çıkarılan Azat Kahraman ise, kaldırıldığı Milas. 75. Yıl Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kahraman ve Akın'ın cenazeleri otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Diğer otomobilin sürücüsü Ersel Kolukırık ise özel bir hastanede tedavi altına alındı.