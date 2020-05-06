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Milas’ta iki genç feci şekilde can verdi

Muğla’nın Milas ilçesinde biri ters yönde ilerleyen iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası araçlardan birinde yangın çıkarken içinde bulunan iki genç feci şekilde yaşamını yitirdi.

Yaşar ANTER
13:03 -
Haberler Gündem
Milas’ta iki genç feci şekilde can verdi

Kaza Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Selimiye Mahallesi yakınlarında bu sabaha karşı meydana geldi. 20 yaşındaki Azat Kahraman, kullandığı otomobille duble yolda ters istikamette girdi. Bu sırada 27 yaşındaki Ersel Kolukırık'un kullandığı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

KAZADAN SONRA OTOMOBİLDE YANGIN ÇIKTI

Çarpışmanın hemen ardından Kahraman'ın kullandığı otomobilde yangın çıktı.  Yangın itfaiye tarafından söndürüldükten sonra yapılan kontrolde otomobilde sıkışan Dilara Akın'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralı olarak otomobilden çıkarılan Azat Kahraman ise, kaldırıldığı Milas. 75. Yıl Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kahraman ve Akın'ın cenazeleri otopsi  için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Diğer otomobilin sürücüsü Ersel Kolukırık ise özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Son güncelleme: 13:10 06.05.2020
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