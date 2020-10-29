Millet İttifakı’nı buluşturan açılış

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yenilenen haliyle Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı'nı açılışını gerçekleştirdi.

Açılışa Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın yanı sıra İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da katıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, törende bir konuşma yaptı. Konuşmasına 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak başlayan Yavaş, şunları söyledi;

*Dün büyük Türk milletini bu topraklardan söküp atmaya kalkan işgalcilere karşı milli mücadelenin karargahıydı Ankara. Sonra kurtuluşumuzun ve yeniden kuruluşumuzun başkenti oldu.

*Bugün de hem gururumuzun hem ümidimizin hem de milletçe geleceğe yürüyüşümüzün başkenti Ankara. Ankara’mız bir milletin tarihe ve coğrafyaya tutunmasına ev sahipliği yaptı.

*Ana rahminde büyütür gibi milli mücadeleyi büyüttü. İşgalcilere karşı tırnaklarını kayalara burada geçirdi, tutundu, ardından bir mucizeye imza attı. Bozkırın ortasından bağımsızlık, Cumhuriyet ve medeniyet inşa etti.

*Bizler Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak bir yandan başkentimize, diğer yandan Cumhuriyetimize layık olmak için büyük bir gayret sarf ediyoruz.

ATATÜRK’ÜN VECİZESİYLE SESLENDİ

*Cumhuriyetin başkentinin önce güven duygusuna ve kardeşliğe ihtiyacı vardı. Betondan, demirden, ranttan önce bu ihtiyaç için elimizi taşın altına koyduk ve başardık. Yardım kampanyalarıyla insanlar birbirinin Hızır’ı oldu.

*Sosyo-kültürel mesafelerin doğurduğu mesafeler kısaltıldı. Semtler ve mahalleler arasındaki duvarlar yıkıldı. Kardeşlik duygusu siyasi ayrılıkların önüne geçti. Bu şehirde sahipsizlik duygusu ortadan kaldırıldı. ‘Mutlaka bana da yetişirler’ ümidi gönüllere yerleşti.

*Bir masumun, bir mazlumun, bir yoksulun kalbine dokunan eller, göğü delen ve güneşimizi karartan binalara ve ranta tercih edildi. Büyük Atatürk’ün ‘Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir’ vecizesinde olduğu gibi Ankara’da Büyükşehir Belediyesi kimsesizlerin kimsesi olarak Cumhuriyet’in bu muhteşem tavrına sahip çıktı.

*Üstelik küresel salgın sürecinde imkanlarda büyük daralma olmasına rağmen bunu başardı. Yoksulu, zengini, genci yaşlısı toplumun tüm kesimleri özellikle bu pandemi döneminde bir araya geldi ve neler başarabileceğini herkese gösterdi.

*Bereket, huzur diyerek çıktığımız bu yolda Ankara halkı bize güvendi, yarı yolda bırakmadı. Biz de bu güvene layık olup onların hayallerini Allah’ın izniyle yarı yolda bırakmayacağız.

*Bu vesileyle Cumhuriyetimizi büyük bedellerle kuran Aziz Atatürk ve silah arkadaşlarına rahmet diliyor, Cumhuriyetimizi sonsuza dek yaşatma yolunda irademizi hiçbir zaman kaybetmeyeceğimizi Cumhuriyetimizin başkenti Ankara’mızdan bildirmek istiyorum. Cumhuriyet’in 100. yılında dünyanın hayranlıkla takip ettiği bir Ankara hayaliyle hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

AKŞENER VE KILIÇDAROĞLU’NDAN MESAJ

Programın sonunda CHP lideri Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Akşener yağmura rağmen sahneye çıktı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, şunları söyledi;

*Bu baraj, Cumhuriyetin bir anlamda Ankara’da kendisini kanıtladığı bir eser. Baraj belki bugün görevini yapamıyor ama akşam sanatçıları, müziğini dinlerken neden bu barajda Çubuk Barajı konserleri yapılmıyor. İstanbul’da var konserler. Ankara’da da Çubuk Barajı konserleri yapılabilir. Sanatçılar gelebilir.

*Sadece bu bölgenin insanı değil, Çankaya’dan da diğer yerlerden de insanlar gelirler. Ankara’nın bir kültür kenti, müzik kenti, sanat kenti olmaya ihtiyacı var. Büyük bir keyifle ifade edeyim bunu yapacak kişinin adı da Sayın Mansur Yavaş. Bunu yapacaktır, buna yürekten inanıyorum.

*Bizleri buluşturan, yaptığı güzel çalışmaları bize ve topluma anlatan Sayın Mansur Yavaş’a ben de yürekten teşekkür ederim. Çok daha güzel bir Ankara’yı hep birlikte inşallah inşa edeceğiz.

Akşener ise, “Güzel bir gecede birlikteyiz. Cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümünü kutladık. İYİ Parti genel başkanı olmanın dışında Meral Akşener olarak ben Mansur başkandan razıyım. İnşallah Ankaralılar da razı olur. Allah da razı olur. Başarılarının devamını diliyorum” dedi.

ÇUBUK BARAJI’NDA NELER YAPILDI?

Atatürk Evi, Bayrak Tepesi, Seyir Tepe, Kitabeli Kapı, doğa yürüyüş yolu, teras kafe, bent üstü gezinti yolu, tek yürek etkinlik alanı, bisiklet yolu, piknik alanı, spor sahası, Çınaraltı dinlenme alanı, sera, çocuk oyun alanı, mescit, otoparklar, tuvaletler olarak tamamiyle yeniden düzenlenerek açılışı yapılan Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı'nda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi, Fen İşleri Dairesi, Kent Estetiği Dairesi ve ASKİ ve ANFA Genel Müdürlüğü ortak çalışma yürüttü.

Alanın sadece peyzaj düzenlemelerinden ANFA Genel Müdürlüğüne bağlı 317 personel yaklaşık 22 bin 500 saat mesai yaptı. Rekreasyon alanının tamamına yaklaşık bin 250 adet ağaç, 75 bin çalı, 15 bin çiçek 3 bin sarmaşığın dikimi ve 20 bin metrekare çim yapıldı. Atık tehlikesi ortadan kalktıktan sonra Cumhuriyetin ilk zamanında açılmış baraj gibi suyla doldurulacak. Yaz kış açık olacak barajı Ankara halkı ziyaret edebilecek.