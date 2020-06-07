Milletvekilleri 29 bin soru sordu, 12 bini yanıtsız kaldı

TBMM içtüzüğü gereği milletvekillerinin bakanlara yönelttikleri soru önergelerine 15 gün içinde cevap verilmesi gerekiyor. Ancak TBMM'nin 27'nci yasama döneminin başlangıcından bu yana geçen 2 yılda vekiller tarafından TBMM'ye sunulan 29 bin 218 soru önergesinden 12 bin 771'i yanıtlanmadı.

Önergeleri en az cevaplayanlar Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oldu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ise en çok yanıt verenler arasında yer aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcılığı'na 6 bin 359 soru soruldu. 3 bin 501'i yanıtlandı. 2 bin 802'si yanıtsız kaldı.

Adalet Bakanlığı'na 3 bin 553 soru soruldu. 125'ine yanıt verildi, 3 bin 274 önerge yanıtsız kaldı.

Dışişleri Bakanlığı'na 776 soru soruldu. 717'si yanıtlandı. 57'si yanıtsız kaldı. Ticaret Bakanlığı'na 607 soru soruldu. 589'u yanıt buldu. 13'ü cevaplanmadı.