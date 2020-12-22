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Milletvekilliği düşürülen HDP’li Leyla Güven gözaltına alındı

Diyarbakır'da yargılandığı davada 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan eski milletvekili Leyla Güven, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Güncellenme: 00:57, 22/12/2020
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Milletvekilliği düşürülen HDP’li Leyla Güven gözaltına alındı

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle 4 Haziran günü milletvekilliği düşürülen HDP Hakkari eski milletvekili Leyla Güven, yargılandığı Diyarbakır 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘terör örgütü üyeliği’ ve ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçlarından toplam 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarpıtıldı.

Leyla Güven hakkında tutuklanmaya yönelik yakalama kararının verilmesinin ardından Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, yaptıkları arama çalışmalarında Güven’in HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in evinde olduğunu saptadı. Güzel’in belirlenen adresine düzenlenen operasyonda Leyla Güven, yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Güven, sorgusunun ardından adliyeye sevk edilecek. DHA

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