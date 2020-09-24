Milli binici İşsever, “kiram terör örgütünün finansmanında kullanılmasın” diyerek mahkemeye başvurdu

FETÖ adına tüm illegal siyasi faaliyetlerde lider konumunda faaliyet gösterdiği ileri sürülen ve FETÖ firarisi eski savcı Zekeriya Öz’ü de yurt dışına kaçırmakla suçlanan Aytaç Ocaklı hakkında kiracısı Milli binici ve iş insanı Şöhret İşsever, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu.

Şöhret İşsever, ev sahibi Aytaç Ocaklı'nın kendisini ölümle tehdit ettiğini iddia ederek Ocaklı’nın, “Suç İşleme Amacıyla Örgüt Kurma” suçundan cezalandırılmasını istedi.

‘ÖDEDİĞİM KİRA TERÖR ÖRGÜTÜNÜ FİNANSE ETMESİN’

İşsever’in avukatu Sinan Civriz şikayet dilekçesinde, Aytaç Ocaklı'nın Fetullahçı Terör Örgütü ile bağlantısının ortaya çıkması müvekkili Şöhret İşsever'in oturduğu taşınmazın kiralarının terör örgütünün finansmanında kullanılacağı endişesi ile kirasını savcılık ve mahkemeler tarafından verilecek bir hesaba yatırmak için başvurduğunu belirtti.

Talebi karşısında bir sonuç alamadığını belirten İşsever, Aytaç Ocaklı'nın kanuni yetkisi olmadığı Yasemin Ocaklı aracılığıyla hakkında davalar açtırdığını belirtti. İşsever dilekçesinde örgüt faaliyetleri ile ilgili olarak kendisini şikayet ettiği takdirde Ocaklı'nın kendisini ölümle tehdit ettiğini iddia etti. İşsever, Ocaklı'nın cezalandırılmasını istedi.

ZEKARİYA ÖZ İLE TANINMIŞTI

Aytaç Ocaklı, 17-25 Aralık sürecinde, terör örgütünün yöneticilerinden firari eski savcı Zekeriya Öz’ün yaptığı yolsuzlukların üstünü örtmek amacı ile iş insanı Ali Ağaoğlu ve Halil İbrahim Demirhan’ı tehdit ettiği ve Zekeriya Öz’ün yurtdışına kaçırılmasının organizasyonunu yaptığı iddia edilmişti.