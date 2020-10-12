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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan velilere uyarı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından velilere sosyal mesafe uyarısı yaptı.

20:01 -
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan velilere uyarı

Okullarda yüz yüze eğitim 1’inci sınıfların ardından bugün 2, 3, 4’üncü sınıflar ile 8’inci ve 12’nci sınıflar için de başladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da Twitter hesabından velilere okul binası dışı için sosyal mesafe uyarısı yaptı.

“LÜTFEN MESAFEYİ KORUYALIM”

Bakan Selçuk paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

* Sevgili Velilerimiz, okul binalarına girmeyerek dışarıda beklediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz.

* Ancak aynı hassasiyeti bina dışında beklerken de göstermenizi çok rica ederim.

* Lütfen, mesafeyi koruyalım çünkü sizin sağlığınız; öğrencilerimizin, toplumun sağlığı demek.

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Milli Eğitim Bakanı okul sosyal medya Twitter yüz yüze
Son güncelleme: 20:02 12.10.2020
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