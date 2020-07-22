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Milli Güvenlik Kurulu toplanıyor

Ankara'da gündem yoğun... Milli Güvenlik Kurulu bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. MGK'da, önümüzdeki ay gerçekleşecek Yüksek Askeri Şura öncesi kritik konuların masaya yatırılması bekleniyor.

Sozcu.com.tr
09:14 -
Haberler Gündem
Milli Güvenlik Kurulu toplanıyor

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) temmuz ayı olağan toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de yapılacak. Toplantının birinci maddesi Libya ve Suriye’deki gelişmeler olacak.

Hafter’i destekleyen Mısır yönetiminin Libya’ya asker gönderme kararı alması sonrası Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın yürüttüğü diplomasi trafiğinin ardından yaşanan gelişmeler masaya yatırılacak.

Kurulun gündeminde Suriye’deki son durum, Ermenistan-Azerbaycan arasında yaşanan gerginlik, Türkiye’nin Akdeniz’deki faaliyetleri, Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kaplan operasyonu da var.

Ankara asker Azerbaycan Cumhurbaşkanı Ermenistan Irak Libya Mısır Recep Tayyip Erdoğan Suriye TAyyip Erdoğan Temmuz ayı Türkiye
Son güncelleme: 09:16 22.07.2020
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