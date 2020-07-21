Milli parklarda düğün fotoğrafı çekmek 100 lira

Düğün, nişan gibi özel günlerde doğal güzellikler içinde dış çekimi yapan fotoğrafçılar, bu çekimler için artık para ödemek zorunda kalacak.

Mayıs ayında Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce alınan kararla milli park,tabiat parkı, tabiat koruma alanı ve tabiat anıtı ile bu alanlar içerisinde yer alan günübirlik kullanım alanları ve kamp alanları,yaban hayatı koruma sahası, yaban hayatı geliştirme sahası,yaban hayatı ürütme ve yerleştirme alanları ile sulak alan koruma sahalarında profesyonel fotoğraf çekmek ücrete tabi tutuldu.

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde bulunan Vezirsuyu Tabiat Parkı’nda düğün, nişan, sünnet gibi özel günlerde çekim yapmak isteyen fotoğrafçıların günlük 100 lira çekim bedeli ödeyecekleri belirtildi.

Fotoğrafçılar, doğal alanları kirletenlere para cezası verilmezken 2-3 saatlik çekimlere bakanlığın para istemesine bir anlam veremediklerini dile getirdi.