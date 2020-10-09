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Milli Piyango 9 Ekim sonuçları sıralı tam listesi yayınlandı

Geçtiğimiz aylarda Milli Piyango’da yeni dönem başladı ve artık çekiliş günü şanslı numaralar saat 15.30’da açıklanmaya başlıyor. Ayın 9, 19 ve 29’unda yapılan çekilişlerde büyük ödül 4 milyon olarak belirlenirken, özel çekiliş günlerinde ise 6 milyon liralık ikramiye veriliyor. Bugün gerçekleşen 9 Ekim tarihli çekilişte büyük ikramiyeyi 065608 numaralı bilet kazandı.

20:31 -
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Milli Piyango 9 Ekim sonuçları sıralı tam listesi yayınlandı

Her ay üç gün ve özel tarihlerde yapılan Milli Piyango'nun 9 Ekim’de yapılan çekilişinde sonuçlar belli oldu. 4 milyon lira olan büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarası, 065608 olarak belirlendi, 325797 numaralı bilet ise 1 milyon liralık ikramiye kazandı.

AMORTİ NUMARALARI DA BELLİ OLDU

Milli Piyango’nun bugün gerçekleşen 9 Ekim tarihli çekilişinin amorti numaraları 1 ve 6 olarak belirlendi. Aşağıdaki link üzerinden sonuçların tam listesine erişebilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO SONUÇ EKRANI

MİLLİ PİYANGO OYUNU HAKKINDA

Biletleri önceden basılmış olan Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuş bir oyundur. Milli Piyango'da; tam bilet, yarım bilet ve çeyrek bilet olmak üzere üç bilet çeşidi bulunur. Her biletin fiyatı ve kazandırma oranı farklıdır. Her ikramiye kategorisinde, kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar ilgili kategorinin ikramiyesini kazanır.

Milli Piyango
Son güncelleme: 20:33 09.10.2020
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