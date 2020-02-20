Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı! (19.02.2020) Milli Piyango sonuç sorgulama!

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yapılan 19 Şubat 2020 tarihli çekilişin sonuçları belli oldu. Milli Piyango’nun bu akşam yapılan çekilişinde 3 milyon liralık büyük ikramiye 157012 rakamlarına çıktı. İşte 19 Şubat Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgulama sayfası.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI AÇIKLANDI