Milli Piyango çekilişi başladı: Amorti ve büyük ikramiye saat kaçta belli olacak?

Milli Piyango'nun bu yıl büyük ikramiye olarak 100 milyon lira vereceğini açıklamasının ardından biletlerini alan vatandaşlar çekilişin başlayacağı saati heyecanla bekliyor.
MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Milli Piyango 2021 yılbaşı özel büyük ikramiye ve amorti çekilişi saat 23:00’da yapılacak. Çekiliş Kanal D ve Teve 2 kanalından da canlı olarak yayınlanacak.
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİ SONUÇLARI CANLI İZLE
2021 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI
10 MİLYON TL İkramiye kazanan numaralar
1 MİLYON TL İkramiye kazanan numaralar
120 BİN TL İkramiye kazanan numaralar
10 BİN TL İkramiye kazanan numaralar
TOPLAM İKRAMİYE TUTARI 563 MİLYON 400 BİN TL
Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek. Milli Piyango Yılbaşı Sonuçları 31 Aralık 2020 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak.
Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 563 milyon 400 bin TL olacağı belirtildi.