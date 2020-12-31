Milli Piyango çekilişi başladı: Amorti ve büyük ikramiye saat kaçta belli olacak?

Milli Piyango'nun bu yıl büyük ikramiye olarak 100 milyon lira vereceğini açıklamasının ardından biletlerini alan vatandaşlar çekilişin başlayacağı saati heyecanla bekliyor.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Milli Piyango 2021 yılbaşı özel büyük ikramiye ve amorti çekilişi saat 23:00’da yapılacak. Çekiliş Kanal D ve Teve 2 kanalından da canlı olarak yayınlanacak.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİ SONUÇLARI CANLI İZLE

2021 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI

10 MİLYON TL İkramiye kazanan numaralar 3813252

8216776

1 MİLYON TL İkramiye kazanan numaralar 5529827

3011373

6215270

8491366

9927578

6015846

8209463

7975438

0878248

1091609

120 BİN TL İkramiye kazanan numaralar 9989608

9226048

9751643

9986763

7686590

4482473

6338587

5787953

4714334

2309341

3312378

9499197

5367672

3612599

8628569

1149804

4308593

1259479

6354870

5308813

3447800

4860396

8248960

6352764

6505152

0786427

9074687

4031812

3043636

9186926

10 BİN TL İkramiye kazanan numaralar 0691011

4001754

5979616

0512389

1981937

6087564

5164794

3014604

8215939

4743712

9242476

6460939

0894591

9973378

9289810

9899874

0880807

6441284

5228109

2915185

6692569

4399558

5851982

9861669

9267039

0928162

0106598

3402648

8686639

7722537

6343481

0982520

5142621

8824549

1817607

5885277

8856005

4938985

9135344

6552587

1376436

0337447

9333522

3718191

7481420

8853344

1493282

4342372

2756377

7861988

1860949

4701534

5610241

1003303

4217450

2692740

1750484

0869903

2729157

2638064

5340214

8749220

8806311

2275828

2325717

1460987

3630314

6202321

8750392

2955066

6969682

0206075

5599555

0553050

1158652

8211932

7393495

1065184

9308903

5393884

0979843

3930517

0929389

0290712

5085054

7092858

0929604

7137156

5323128

8970760

6064002

1146786

6556644

7028178

4326654

6024890

8777482

7758994

2238384

9405513

TOPLAM İKRAMİYE TUTARI 563 MİLYON 400 BİN TL

Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek. Milli Piyango Yılbaşı Sonuçları 31 Aralık 2020 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak.

Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 563 milyon 400 bin TL olacağı belirtildi.