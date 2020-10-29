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Milli Piyango çekilişi ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Tamamen özelleşmesiyle birlikte Milli Piyango’da çekiliş tarihleri de değişti. Büyük ödülü 4 milyon lira olan Milli Piyango’da çekilişler her ayın 9, 19 ve 29’un yapılıyor. Bugün yapılacak çekiliş 15.30’da başlayacak.

Güncellenme: 10:31, 29/10/2020
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Milli Piyango çekilişi ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Milli Piyango'da büyük ikramiye kazanacak numara ise 17.30'da çekilecek. Aynı şekilde amorti numarası da aynı saatte belli olacak.

Milli Piyango çekiliş sonuçlarını akşam saatlerinden itibaren aşağıdaki link üzerinden öğrenebilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

MİLLİ PİYANGO OYUNU HAKKINDA

Biletleri önceden basılmış olan Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuş bir oyundur. Milli Piyango’da; tam bilet, yarım bilet ve çeyrek bilet olmak üzere üç bilet çeşidi bulunur. Her biletin fiyatı ve kazandırma oranı farklıdır. Her ikramiye kategorisinde, kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar ilgili kategorinin ikramiyesini kazanır.

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