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Milli Piyango Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu

80 milyonu aşan büyük ikramiyesi ile şans oyunları arasında en çok rağbet gören oyunlardan olan Çılgın Sayısal Loto’da bu akşam 50. çekiliş gerçekleştirildi. Canlı yayında ve noter huzurunda yapılan çekilişte büyük ikramiye için belirlenen şanslı numaralar “39-42-46-53-78-87- joker 90” oldu

Güncellenme: 23:52, 25/11/2020
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Milli Piyango Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu

Pazartesi, çarşamba ve cumartesi olmak üzere haftada üç gün gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiyeyi kazanmak için 90 top arasından belirlenen altı numarayı doğru tahmin etmek gerekiyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

25 Kasım 50. Çılgın Sayısal Loto‘nun çekiliş sonuçları, “39-42-46-53-78-87- joker 90” oldu.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango'nun yenilenen Çılgın Sayısal Loto oyununda, 90 rakam arasından 6 rakam seçilerek kupon oluşturulabiliyor. Aynı zamanda internet üzerinden de oynanan oyunda hızlı seçme özelliği ile 6 şanslı rakamı otomatik olarak rastgele çift ya da tek sayı şekilde belirlenebiliyor.

Yenilikler arasında bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek şansını arttırmak isteyenler sistem oyununu, çoklu oyun kombinasyonlarını oluşturabiliyor.

Çılgın Sayısal Loto, online olarak millipiyango.com.tr adresinden ve satış noktalarından oynanabiliyor.

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