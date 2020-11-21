Milli Piyango Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu!

Çılgın Sayısal Loto'nun bu akşamki çekilişinde şanslı altı numarayı doğru tahmin eden çıkmadı ve büyük ikramiye devretti. Beş bilen 3 kişi ise toplam 186 bin 254 bin liranın sahibi oldu.

Çılgın Sayısal Loto, pazartesi, çarşamba ve cumartesi olmak üzere haftada üç gün gerçekleştiriliyor.

Büyük ikramiyesi 80 milyona yaklaşan Çılgın Sayısal Loto'da 90 top arasından çekilen şanslı altı numarayı doğru tahmin etmek gerekiyor.



ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Çılgın Sayısal Loto’nun 21 Kasım tarihli 48. çekiliş sonuçları şu şekilde: 17-46-61-66-78-83 Joker: 9

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR? YENİ KURALLAR NELER?

Milli Piyango'nun yenilenen Çılgın Sayısal Loto oyununda, 90 rakam arasından 6 rakam seçilerek kupon oluşturulabiliyor. Aynı zamanda internet üzerinden de oynanan oyunda hızlı seçme özelliği ile 6 şanslı rakamı otomatik olarak rastgele çift ya da tek sayı şekilde belirlenebiliyor.

Yenilikler arasında bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek şansını arttırmak isteyenler sistem oyununu, çoklu oyun kombinasyonlarını oluşturabiliyor.

Çılgın Sayısal Loto, online olarak millipiyango.com.tr adresinden ve satış noktalarından oynanabiliyor.