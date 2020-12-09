Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Milli Piyango Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı

Milli Piyango tarafından gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto’da bu akşam 56 numaralı çekiliş yapıldı. Aylardır devreden ikramiyesi ile dikkat çeken Çılgın Sayısal Loto çekilişinde belirlenen şanslı numaralar “9-13-27-53-62-90 Joker: 24” oldu.

Güncellenme: 21:54, 09/12/2020
Haberler Gündem
Milli Piyango Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı

Çılgın Sayısal Loto’da büyük ikramiyeyi kazanan bu çekilişte de çıkmadı. Aylardır devam eden Çılgın Sayısal Loto’da devreden büyük ikramiye 80 milyon lirayı geçti.

Şanslı rakamların arasından beş doğru tahminde bulunan 4 kişi 97 bin 784 liranın sahibi oldu.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Çılgın Sayısal Loto'nun 9 Aralık tarihli çekiliş sonuçları şu şekilde: 9-13-27-53-62-90 Joker: 24

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango'nun yenilenen Çılgın Sayısal Loto oyununda, 90 rakam arasından 6 rakam seçilerek kupon oluşturulabiliyor. Aynı zamanda internet üzerinden de oynanan oyunda hızlı seçme özelliği ile 6 şanslı rakamı otomatik olarak rastgele çift ya da tek sayı şekilde belirlenebiliyor.

Yenilikler arasında bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek şansını arttırmak isteyenler sistem oyununu, çoklu oyun kombinasyonlarını oluşturabiliyor.

Çılgın Sayısal Loto, online olarak millipiyango.com.tr adresinden ve satış noktalarından oynanabiliyor.

İlginizi ÇekebilirMilli Piyango Demirören'e çıkmışMilli Piyango Demirören'e çıkmış
Ekonomi internet Milli Piyango Sayısal Loto Sayısal Loto sonuçları Türkiye
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more