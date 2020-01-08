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Milli Piyango İdaresi Genel Müdürü görevden alındı

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Çolak, Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile görevinden alındı. Çolak'ın yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürü Şinasi Yurdakul ile Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Sadettin Parmaksız'ın da koltuğu gitti.

06:35 -
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Milli Piyango İdaresi Genel Müdürü görevden alındı

Son atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlarla;
*Hazine ve Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürü Şinasi Yurdakul,
*Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Sadettin Parmaksız,
*Milli Piyango İdaresi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Çolak,
*Özelleştirme İdaresi Başkan Yardımcısı Ergin İçenli
*Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Mustafa Çolak ve görevden alındı.

Bu isimlerin yanı sıra koltuklarını kaybeden bürokratlar şöyle;

*Hazine ve Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Ayşe Berrin Dikmelik,
*Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcıları Murat Uğurlu, Ali Karatürk ve Abdulkadir Bahadır Yıldız
*Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcıları Zeki Balta, Arif Yıldırım,
*Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Edip Yılmaz,
*Mülga Sigortacılık Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcıları Gökhan Karasu, Murat Kayacı
*Personel Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcıları Hasan Kaymak, Mehmet Bahattin Akçay, Mehmet Murat, Atilla Mehmet Yardımcı ve Halit Tutak,
*Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Müfit Arberk

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