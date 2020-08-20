Milli Piyango sonuçları açıklandı! İşte Milli Piyango kazandıran numaralar tam listesi…

Yeni dönemde Milli Piyango çekilişi dün ikinci kez gerçekleştirildi. Saati de değişen Milli Piyango, artık saat 15.30'da ve her ayın 9, 19 ve 29'nda gerçekleştirilecek. İşte 19 Ağustos Milli Piyango çekilişi sıralı tam listesi…

MPİ SIRALI TAM LİSTE

3000000TL Kazanan Numara: 562219

100000TL Kazanan Numara: 696855

AMORTİ: 4 ve 9

MPİ SONUÇ SORGULAMA EKRANI

10000 TL Kazanan Numara: 691296 361747 491624 534811 332553 602238 393340 447482 254404 079082 287158 015158 658816 491860 504625 531900 148523 086149 034367 306026

1000 TL Kazanan Numara: 556383 270794 669514 586344 016286 382150 120066 525099 386993 090834 033549 521778 013515 092469 235211 096186 397770 038781 279708 658962 655225 308998 602514 160656 138711 050930 040595 367030 153935 345328 606210 261163 261829 013787 117608 535318 438751 440017 411749 087929 335331 394661 237218 127715 474162 428810 028535 026659 677315 512212

300 TL Kazanan Numara: 42602 84597 37956 61365 64842 02570 81391 27241 45548 81371 36219 04884 94069 26513 15687 58107 63195 91504 90379 63044 77644 39307 87504 53801 26777 29410 91168 96595 08640 17084 98596 96121 75267 16379 75845 77042 17994 14890 37316 04685

MİLLİ PİYANGO OYUNU HAKKINDA

Biletleri önceden basılmış olan Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuş bir oyundur.

Milli Piyango'da; tam bilet, yarım bilet ve çeyrek bilet olmak üzere üç bilet çeşidi bulunur. Her biletin fiyatı ve kazandırma oranı farklıdır. Her ikramiye kategorisinde, kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar ilgili kategorinin ikramiyesini kazanır.

Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.

Milli Piyango büyük ikramiyesi çekilişten önce belli oluyor. Sadece son sayıyı bilsen bile amorti kazanmış oluyorsun! Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletin varsa da üzülme, teselli ikramiyesi kazanacaksın.

Bilet fiyatları:

Normal Çekilişlerde: Tam Bilet: 30 TL, Yarım Bilet: 15 TL, Çeyrek Bilet: 7,5 TL.

Özel Çekilişlerde: Tam Bilet: 50 TL, Yarım Bilet: 25 TL, Çeyrek Bilet: 12,5 TL.

Milli Piyango çekilişleri canlı yayında yapılır ve kazanan numaralar birkaç küre içerisinden rastgele çekilir.

Çekilişler ne zaman?

Normal Çekilişler: Her Ayın 9, 19, 29'u

Özel Çekilişler: 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos, 29 Ekim

Yeni Yıl Çekilişi: 31 Aralık

Ve 18 yaşından büyük olan herkes, bilet satın alarak Milli Piyango oynayabilir.