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Milli Piyango Süper Loto sonuçları açıklandı! Büyük ikramiye bir kez daha devretti

Milli Piyango tarafından gerçekleştirilen Süper Loto’da dün akşam 58 numaralı çekiliş yapıldı. Büyük ikramiyesi 20 milyon lirayı aşan Süper Loto’da belirlenen şanslı numaralar "8-26-28-36-38-42" oldu.

Güncellenme: 08:11, 14/12/2020
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Milli Piyango Süper Loto sonuçları açıklandı! Büyük ikramiye bir kez daha devretti

Altı rakamı doğru tahminde eden çıkmadı ve ayladır süren devir bu çekilişte de devam etti. Beş rakamı doğru tahmin eden 6 kişi ise 29 bin 760 liranın sahibi oldu.

13 ARALIK SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto'nun 13 Aralık 2020 tarihli 58. çekiliş sonuçları: 8-26-28-36-38-42

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango’nun yenilenen sisteminde Süper Loto’da da bazı değişikliler gerçekleştirildi. 1 ila 60 rakam arasından belirlenen 6 sayının seçilmesiyle oynanan şans oyunu olan Süper Loto’da 6 rakamı doğru tahmin edenler büyük ödülü kazanıyor.

Yeni sistemde mobil ve internet üzerinden oynanabilen Süper Loto’da dileyenler 6 rakamı otomatik ve rastgele seçebiliyor. Aynı zamanda bir kolonda 6 rakamdan daha fazlasını oynamak isteyenler sistem oyununu da seçebiliyor.

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