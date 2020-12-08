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Milli Piyango Süper Loto sonuçları açıklandı! Büyük ikramiye yine devretti

Milli Piyango tarafından gerçekleştirilen Süper Loto’da bu akşam 56. çekiliş yapıldı. Haftalardır devreden büyük ikramiyesi ile dikkatleri çeken Süper Loto’da şanslı numaralar; “5-9-13-14-20-53” oldu.

Güncellenme: 21:54, 08/12/2020
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Milli Piyango Süper Loto sonuçları açıklandı! Büyük ikramiye yine devretti

Altı bilenin çıkmadığı çekiliş akşamında büyük ikramiye olan yaklaşık 20 milyon lira bir kez daha devretti. Beş şanslı rakamı doğru tahmin eden 7 kişi ise toplam 42 bin 032 liranın sahibi oldu.

SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto'nun 8 Aralık tarihli çekiliş sonuçlarına göre şanslı rakamlar şu şekilde oldu; 5-9-13-14-20-53

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?6 m

Milli Piyango'nun yenilenen sisteminde Süper Loto'da da bazı değişikliler gerçekleştirildi. 1 ila 60 rakam arasından belirlenen 6 sayının seçilmesiyle oynanan şans oyunu olan Süper Loto'da 6 rakamı doğru tahmin edenler büyük ödülü kazanıyor.

Yeni sistemde mobil ve internet üzerinden oynanabilen Süper Loto'da dileyenler 6 rakamı otomatik ve rastgele seçebiliyor. Aynı zamanda bir kolonda 6 rakamdan daha fazlasını oynamak isteyenler sistem oyununu da seçebiliyor.

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