Milli Piyango Süper Loto sonuçları belli oldu! Büyük ikramiye devretti

Süper Loto’da bu haftada da altı bilen çıkmadı ve büyük ikramiye bir kez daha devretti. Şanslı altı rakamın arasından beş rakamı doğru tahminde 13 kişi ise 20 bin 947 liranın sahibi oldu.

Salı, perşembe ve pazar olmak üzere üç kez gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanmak için 60 rakam arasından çekilen şanslı altı numarayı doğru tahmin etmek gerekiyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Süper Loto'nun 1 Aralık tarihli çekiliş sonuçlarına göre şanslı rakamlar şu şekilde oldu; “3-20-33-41-42-57”





SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango'nun yenilenen sisteminde Süper Loto'da da bazı değişikliler gerçekleştirildi. 1 ila 60 rakam arasından belirlenen 6 sayının seçilmesiyle oynanan şans oyunu olan Süper Loto'da 6 rakamı doğru tahmin edenler büyük ödülü kazanıyor.

Yeni sistemde mobil ve internet üzerinden oynanabilen Süper Loto'da dileyenler 6 rakamı otomatik ve rastgele seçebiliyor. Aynı zamanda bir kolonda 6 rakamdan daha fazlasını oynamak isteyenler sistem oyununu da seçebiliyor.