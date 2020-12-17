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Milli Piyango Süper Loto sonuçları belli oldu! İşte şanslı numaralar

Milli Piyango’nun gerçekleştirdiği Süper Loto’da bu akşam 60 numaralı çekiliş yapıldı. Haftalardır devreden büyük ikramiyesi 20 milyonu aşan Süper Loto’da gecenin şanslı numaraları “3-5-31-38-41-58” oldu.

Güncellenme: 21:55, 17/12/2020
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Milli Piyango Süper Loto sonuçları belli oldu! İşte şanslı numaralar

Süper Loto’nun bu akşam yapılan çekilişinde altı bilen çıkmadı ve büyük ikramiye bir kez daha devretti. Beş rakamı doğru tahmin etmeyi başaran 25 kişi ise toplam 13 bin 778 liranın sahibi oldu.

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Süper Loto'nun 17 Aralık 2020 tarihli 60. çekiliş sonuçları: “3-5-31-38-41-58”

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango’nun yenilenen sisteminde Süper Loto’da da bazı değişikliler gerçekleştirildi. 1 ila 60 rakam arasından belirlenen 6 sayının seçilmesiyle oynanan şans oyunu olan Süper Loto’da 6 rakamı doğru tahmin edenler büyük ödülü kazanıyor.

Yeni sistemde mobil ve internet üzerinden oynanabilen Süper Loto’da dileyenler 6 rakamı otomatik ve rastgele seçebiliyor. Aynı zamanda bir kolonda 6 rakamdan daha fazlasını oynamak isteyenler sistem oyununu da seçebiliyor.

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