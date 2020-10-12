Milli Savunma Bakanı Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısına ilişkin açıklamada bulunan Bakan Akar'ın, Ermenistan’ın saldırılarına son vermesinin ve işgal ettikleri topraklardan çıkarılmasının gerekliliğini ve Türkiye’nin Azerbaycan’ın öz topraklarını geri almak için başlattığı harekatta yanında olduğunu ifade ettiği kaydedildi.

Görüşmede Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısı, İdlib ve Libya başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

“AZERBAYCAN ÇÖZÜM İÇİN 30 YIL DAHA BEKLEMEYECEK”

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada Bakan Akar'ın, ateşkesi ihlal ederek sivil yerleşim yerlerine saldıran Ermenistan’ın saldırılarına son vermesinin ve işgal ettikleri topraklardan çıkarılmasının gerekliliği, Azerbaycan’ın çözüm için bir 30 yıl daha bekleyemeyeceği, Türkiye’nin Azerbaycan’ın öz topraklarını geri almak için başlattığı harekatta yanında olduğunu ifade ettiği kaydedildi.

“TÜRKİYE BAĞIMSIZ VE EGEMEN BİR LİBYA'I DESTEKLİYOR”

Bakan Akar’ın görüşmede ayrıca; Türkiye’nin İdlib'de barışın ve istikrarın sağlanmasına yönelik 5 Mart 2020 tarihinde yapılan mutabakat çerçevesindeki taahhütlerini yerine getirdiği, masum insanların gönüllü ve güvenli şekilde evlerine dönebilmeleri için Türkiye’nin elinden gelen gayreti göstermeye devam ettiği, Türkiye'nin bölgenin istikrar kazanması için elinden gayreti göstermeyi sürdüreceği, BMGK'nın ilgili kararları kapsamında istikrarlı, bağımsız ve egemen bir Libya’yı desteklediğini söylediği belirtildi.