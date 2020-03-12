Milli Savunma Bakanlığı: Görüşme yarın da devam edecek

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:. Türk ve Rus askeri heyetlerin Milli Savunma Bakanlığında devam eden üçüncü gün görüşmeleri sona erdi. Görüşmelere yarın da devam edilecek.. İLGİLİ HABERMilli Savunma Bakanlığı duyurdu: İnsani yardım yapıldı. . aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/milli-savunma-bakanligi-gorusme-yarin-da-devam-edecek-5676243","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/milli-savunma-bakanligi-gorusme-yarin-da-devam-edecek-5676243","pageType":"yazi","pageIdentifier":5676243,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"Gu00fcndem","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Milli Savunma Bakanlu0131u011fu0131: Gu00f6ru00fcu015fme yaru0131n da devam edecek"});aip('newsArticle', {"identifier":5676243,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/milli-savunma-bakanligi-gorusme-yarin-da-devam-edecek-5676243/","headline":"Milli Savunma Bakanlu0131u011fu0131: Gu00f6ru00fcu015fme yaru0131n da devam edecek","articleBody":"","articleSection":"Gu00fcndem","keywords":"["Milli Savunma Bakanl\\u0131\\u011f\\u0131","Rusya"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2020/03/12/iecrop/akar-iha_16_9_1584023645.jpg","author":"Atakan Yorulmaz","dateCreated":1584022809,"datePublished":1584022809,"dateModified":1584023647,"info":"{"seo_news":"false"}"});