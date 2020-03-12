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Milli Savunma Bakanlığı: Görüşme yarın da devam edecek

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Rusya askeri heyetiyle yapılan toplantıya ilişkin açıklama yapıldı.

17:20 -
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Milli Savunma Bakanlığı: Görüşme yarın da devam edecek

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Türk ve Rus askeri heyetlerin Milli Savunma Bakanlığında devam eden üçüncü gün görüşmeleri sona erdi. Görüşmelere yarın da devam edilecek.

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Milli Savunma Bakanlığı Rusya
Son güncelleme: 17:34 12.03.2020
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