Milli Savunma Bakanlığı, maske üretimini iki katına çıkardı

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın verdiği talimat üzerine Bakanlığa bağlı dikimevleri ile MKE Maksam Makine ve Maske Fabrikası Müdürlüğü çalışmalarına hız kazandırıldığı ifade edildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Akar da, “Fabrikalarımızda antibakteriyel sıvı üretimi de başlamış durumdadır. Bunu da yoğun bir şekilde sürdürmekteyiz. Önce birliklerimizle, daha sonra da diğer kurum ve kuruluşlarla bunları paylaşacağız” ifadelerini kullanmıştı.

“GÜNLÜK ÜRETİMİ 100-150 BİNE ÇIKARACAĞIZ”

Fabrika Müdürü Turgay Topaloğlu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin maske ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

Maske üretim kapasitelerini iki kat artırdıklarını belirten Topaloğlu, “Cerrahi maske dediğimiz bez maske üretimine yönelik yeni bir tezgahı daha kuruyoruz. Böylelikle günlük üretim kapasitemizi 100-150 bine çıkaracağız. Ayrıca aylık 15 bin civarında panaromik ve KBRN maskeleri üretiyoruz. Piyasadaki altyapıyı da kullanmak suretiyle tüm bu üretim oranlarını iki, üç katına çıkarmak mümkün” diye konuştu.

Topaloğlu, KBRN maskelerde kullanılan aliminyum gövdeli süzgeçler ve panoramik maskelerde kullanılan plastik gövdeli süzgeçler ile ilgili olarak yıllık 800 bin üretim kapasitesine sahip olduklarını da belirtti.

“ANTİBAKTERİYEL SIVI ÜRETİMİ DE BAŞLADI”

Öte yandan Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar da Bakanlığı ile bağlı birlik, karargah ve kurumlarında salgınla ilgili alınan önlemlere yönelik çalışmaların planlandığı ve yönetildiği COVID-19 ile Mücadele Merkezi’ndeki (COMMER) açıklamasında, şu ifadeler kullanıldı;

*Şu anda maske imalatı büyük bir hızla devam ediyor. Bunun yanı sıra fabrikalarımızda antibakteriyel sıvı üretimi de başlamış durumdadır. Bunu da yoğun bir şekilde sürdürmekteyiz.

*Önce birliklerimizle, daha sonra da diğer kurum ve kuruluşlarla bunları paylaşacağız. Üretimi olabildiğince yükselterek, sadece silahlı kuvvetlerimizin ihtiyaçlarını değil aynı zamanda halkımızın da ihtiyaçlarını karşılamak için gayret gösteriyoruz.

“ÜRETİM HALKIN TALEBİNİ DE KARŞILAYACAK ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR”

Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya paylaşımında ise, “Bakanlığa bağlı dikimevlerinde ve MKE’de üretim miktarları iki kat artırılarak günlük bez maske imalatı 400-500 bin seviyesine çıkarıldı. Üretim, TSK’nın yanı sıra gerektiğinde halkın talebini de karşılayacak şekilde devam ediyor.” ifadeleri yer aldı.