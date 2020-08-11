Milli Savunma Bakanlığı: Mîsâkımız Mavi Vatanımızdır

Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanlarında sismik araştırma faaliyeti sürdürmek üzerek Navtex bölgesine giren Oruç Reis gemisine Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait fırkateynler eşlik etmeye devam ediyor.

“MÎSÂKIMIZ MAVİ VATANIMIZDIR”

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 5 fırkateynin Oruç Reis’e eşlik ettiği görüntüyü paylaşarak ‘Mavi Vatan’ vurgusunda bulundu. MSB’nin paylaşımında, “Şanlı tarihimizden, asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığımız ilhamla Mavi Vatanımızdaki her türlü hak, alaka ve menfaatimizi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sonuna kadar korumakta kararlıyız, buna muktediriz. Mîsâkımız Mavi Vatanımızdır” denildi.

MSB, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanlarında sismik araştırma faaliyetine başlayan MTA Oruç Reis araştırma gemisine Türk Deniz Kuvvetleri tarafından refakat ve koruma sağlandığını duyurmuştu.

MSB'nin açıklamasında “Türk Silahlı Kuvvetleri, deniz yetki alanlarımızda uluslararası hukuktan kaynaklanan hak, alaka ve menfaatlerimizi koruma azim ve kararlılığı çerçevesinde gerekli tüm tedbirleri almıştır” denilmişti.