Milli Savunma Bakanlığı’ndan doğalgaz rezervi paylaşımı!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, beklenen ‘müjde’yi açıkladı. Erdoğan “Türkiye, tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz’de gerçekleştirdi” dedi. Erdoğan, 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi bulunduğunu belirterek “Hedefimiz 2023’te Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmaktır” ifadelerini kullandı.

MSB’DEN AÇIKLAMA

Erdoğan’ın açıklamasının ardından Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından sosyal medyadan bir paylaşım yapıldı.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

* Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı, Karadeniz’deki Tuna-1 sahasında keşfedilen doğalgaz rezervi asil milletimizi ziyadesiyle memnun etmiştir.

* Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği bu büyük müjdenin ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyor, 320 milyar metreküplük doğalgazın keşfinde emeği geçen, fedakarca ve kahramanca çalışan herkesi yürekten kutluyoruz.