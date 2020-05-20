Mimarlar Odası: Gazipaşa Sahili betona gömülmesin

Antalya’nın Gazipaşa ilçesi Burhan ve Sarıağaç mahalleleri kıyı şeridinin ‘Turizm Tesis Alanı’ olarak planlanması üzerine, Mimarlar Odası Antalya Şubesi tarafından yapılan açıklamada, ”Gazipaşa Sahili betona gömülmesin” vurgusu yapıldı.

”BÖLGENİN SON DOĞAL KIYILARI”

Kültür ve Tabiat Vakıfları Koruma Yüksek Kurulu kararı ile 3. dereceden doğal sit olarak tescilli, doğal nitelikte, üzerinde yapılaşma bulunmayan Antalya’nın Gazipaşa ilçesi, Burhan ve Sarıağaç Mahalleleri kıyı şeridinin ‘Turizm Tesis Alanı’ olarak planlanmasına karşı tepkiler sürüyor.

Antalya Mimarlar Odası’nın yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

* Deniz, kum ve güneşe dayalı, sadece büyük yatırımcıların altından kalkabileceği kitle turizmi yerine, aşırı betonlaşmadan uzak, doğaya saygılı ve yerel halka doğrudan sosyo-ekonomik ve kültürel katkıları olabilecek sürdürülebilir bir turizm modelinin benimsenmesinin hem doğal ve arkeolojik koruma alanlarının üzerindeki baskıyı azaltacağının hem de ülke olarak turizm gelirlerinin artmasına neden olacaktır”

* Gazipaşa Sahili’nin, kitle turizmi amacıyla 5 yıldızlı otellere adeta peşkeş çekilerek imara açılmasını desteklemek, doğal koruma alanlarımız sahillerimize, verimli tarım alanlarımıza yapılan en büyük ihanettir.”

”OLAĞANÜSTÜ GÜZELLİKLER BETONLAŞMA İLE YOK OLACAKTIR”

* Ender bulunan olağanüstü güzellikleri nedeniyle doğal sit olarak tescillenen kıyı kesiminin tamamen turizm tesis alanı olarak planlanması, sahilin otellerle dolmasına doğal güzelliğin yok olmasına ve tarım alanlarının zarar görmesine neden olacaktır.

* Bölgenin turizme açılması ile bölgede turizm ağırlıklı nüfus artışı olacak ve verimli tarım alanları, ikinci konut, lojman alanı ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılaşacak ve yok olacaktır.

* Anayasamızın 43. maddesinde ve Kıyı Kanunu’nda, kıyıların devletin hüküm ve tasarrufunda olduğu, kıyılardan yararlanmakta öncelikle kamu yararının gözetileceği hüküm altına alınmıştır.

* Dava konusu planlar ile tüm kıyı, ‘Turizm Tesis Alanı’ olarak planlanmış, ilçe halkının ve konuklarının denize gireceği, kıyılardan faydalanabileceği hiçbir alan planlanmamıştır.

”HALKIN GÖRÜŞLERİNE YER VERİLMEDİ”

* Dava konusu planların hazırlanma sürecinde meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, halkın görüşleri yer almamış, toplantılar düzenlenmemiş, koruma amaçlı İmar Planları hazırlama sürecine uyulmamıştır.

* Tüm sahil, turizm tesis alanı olarak planlanmış, parseller arasında halkın denize ulaşacağı, uç noktasında otoparklarla desteklenmiş, denize dik yollar ile bu yollar ile kesişen denize paralel yaya yolu planlanmamıştır. Bu emsal çok büyük yoğunluklu bir yapılaşmanın önünü açmaktadır.