Minibüse maskesiz binip, kendisini uyaranlara saldırmıştı! Cezası belli oldu

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen olayda, ismi öğrenilemeyen bir kadın maskesiz şehir içi yolcu minibüsüne bindi. Minibüs sürücüsü kadına maskesiz minibüse binemeyeceğini söyledi.

“KAPAT ÇENENİ NASIL ALMIYORSUN”

Uyarılara aldırış etmeyen kadın, koltuğa oturarak maske takmayacağını söyledi. Duruma minibüste bulunan vatandaşlar da tepki gösterdi.

Minibüs sürücüsü kadını tekrar uyararak polis çağırmak zorunda kalacağını söyledi. Kadın minibüs sürücüsüne, “Kapat çeneni nasıl otobüse almıyorsun” diyerek cevap verdi.

“AL BAK TAKMIYORUM”

Daha sonra kadın kendisini uyaran bir vatandaşa da elindeki maskeyi göstererek, “Al bak takmıyorum” dedi.

Daha sonra kadın kendisini görüntüleyen bir kişiye saldırarak darp etmeye çalıştı. Bu sırada minibüste bulunan çocuklar ise büyük panik yaşadı. Araya giren vatandaşlar kadını sakinleştirmeye çalıştı.

790 TL CEZA KESİLDİ

Saniye saniye görüntülenen olay sonrasında minibüs sürücüsü minibüsteki yolcular ile birlikte polis merkezine gitti.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sonrasında maske takmayı kabul etmeyen T.T. adlı kadına, Kocaeli İl Hıfzıssıhha Kurulunca ilgili kanun maddesi gereği 790 TL idari para cezası uygulandı. İHA