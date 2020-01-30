Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Minibüste taciz ettikleri kızları okulun içine kadar takip ettiler

İstanbul Esenyurt'ta iki genç kızı bindikleri minibüste taciz eden iki sapık bununla da sınırlı kalmayıp minibüsten ine genç kızları gittikleri okula kadar takip edip sözlü tacizlerini sürdürdü. Güvenlik görevlilerinin haber vermesi üzerine iki şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

16:44 -
Haberler Gündem

Esenyurt’ta 16 ve 17 yaşında oldukları öğrenilen açık lise öğrencisi iki genç kız iddiaya göre minibüse binerek Halk Eğitim Merkezi’ne doğru yola çıktı. Kızlara minibüste R.R. (29) ve E.E. (19) isimli iki şüpheli tarafından taciz girişiminde bulunuldu.

Minibüsten inen kızları takip eden şüpheliler kızların ardından Esenyurt Halk Eğitim Merkezi’ne girdi. Burada da kızları takip etmeye çalıştıkları öne sürülen şüphelileri fark eden özel güvenlik çalışanları duruma müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

R.R. ve E.E. polis tarafından gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kızlar ise ifadeleri alınmak üzere Çocuk Büro Amirliği’ne götürüldü. (DHA)

Son güncelleme: 16:57 30.01.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more