Minibüsten indirilince yumrukla camı kırdı!

İddiaya göre minibüse binen yolcu Y.B. (20), sürücü Rıdvan Yılmaz tarafından araç dolu olduğu için indirildi. Duruma sinirlenen Y.B., aracın kapısındaki camı yumruklayarak kırdı.

Yaralanan genç hastaneye kaldırıldı, Rıdvan Yılmaz ise şikayetçi olmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olay sırasında orada bulunan bir vatandaş, “Bir ses geldi cam aşağıya indi. Çocuk kolunu tutmuş koşuyordu. Minibüs almıyor diye vurmuş. Kolunu bileğini kesmiş kan fışkıyordu. Bez sardık ambulans çağırdık” dedi.

Minibüsün sahibi İlkin Yılmaz ise “Minibüs koltukları doluymuş. Almıyor diye hem şoföre hakaret etmiş hem de arabanın camını kırmış” diye konuştu. (İHA)