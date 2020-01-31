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Minibüsün freni patladı, yolcular tek tek atladı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde park halindeyken freni boşalan ve direksiyonda şoförü bulunmayan minibüsten atlayan yolcular güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

13:52 -
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Trabzon’un Akçaabat ilçesindeki Yıldızlı mahallesinde bulunan TOKİ konutlarında içinde 4 yolcunun bulunduğu park halindeki yolcu minibüsünün freni boşaldı. Sürücüsünün içinde bulunmadığı minibüs yokuş aşağı hızla ilerlerken panikleyen yolcular minibüsten atladı.

Atlayanlar yola savrulurken minibüs bir bahçeye girerek durabildi. 4 yaralı, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazada panikleyerek minibüsten atlayan yolcular güvenlik kamerasına yansıdı. Peş peşe atladıkları görülen yolculardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. (İHA)

kaza Sağlık TRABZON
Son güncelleme: 14:24 31.01.2020
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