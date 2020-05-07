Minik Ahmet’ten üzücü haber… Kansere yenik düştü

Ahmet Ataç (8) yakalandığı kemik kanserine yenik düştü. 2018 yılında ailesine yönelik yürütülen FETÖ soruşturması neticesinde Ahmet Ataç'ın babası ve annesi tutuklanmış, babası cezaevinde kalırken annesi ise yurt dışı çıkış yasağıyla birlikte iki buçuk ay sonra serbest bırakılmıştı.

Euronews'te yer alan habere göre, Ahmet Ataç durumunun ağırlaşması üzerine dün gece yoğun bakıma alınmıştı. Doktorların müdahalesi, üç kez duran kalbini yeniden çalıştırmaya yetmedi. Ahmet Ataç hayata döndürülemedi.

NE OLMUŞTU?

Annesinin yurt dışı çıkış yasaklı babasının ise cezaevinde bulunduğu dönemde küçük Ataç için Almanya'da tedavi imkanı doğmuştu. Annesinin yurt dışına çıkış yasağı olması nedeniyle bir süre Almanya'ya gidemeyen Ahmet Ataç'ın annesinin yasağının kaldırılması için sosyal medyada bir kampanya yürütülmüştü.

Tedavi için ilk olarak babaannesiyle Almanya'ya giden Ahmet Ataç'ın annesinin daha sonrasında yurt dışına çıkış yasağı kaldırılmıştı. Tedavinin devamı için tekrar Almanya'ya gittiklerinde ise doktorlar, çocuğun kan değerlerinin tedavinin devamı için düşük olduğunu söylediler. Ardından Türkiye'ye dönen Ahmet Ataç'ın durumu kötüleşmişti.