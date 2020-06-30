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Minik Alperen’i öldüren cani kıskıvrak yakalandı!

Kayseri'de birlikte yaşadığı Emel Öner'in 3 yaşındaki oğlu Alperen'i döverek öldüren Harun Sezer, iki hafta sonra saklandığı su kuyusunda yakalandı.

08:32 -
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Minik Alperen’i öldüren cani kıskıvrak yakalandı!

15 Haziran’da Harun Sezer, birlikte yaşadığı Emel Öner’in ilk evliliğinden olan oğlu Alperen Ekinci’yi döverek öldürdü. Aralarında ‘yaralama’nın da bulunduğu farklı suçlardan sabıkası olan Sezer, çocuğun cenazesini evlerine 100 metre mesafede bulunan mezarlığa gömdü.

3 yaşındaki Alperen Ekinci (FOTO: DHA)

Katil, cinayetten 1 hafta sonra (21 Haziran), durumu akrabalarına anlatıp kaçtı. Akrabalarının ihbarı üzerine önce Emel Öner gözaltına alındı. Öner çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken Alperen’in cenazesi gömüldüğü yerden çıkarılıp otopsi yapıldıktan sonra toprağa verildi.

SU KUYUSUNDA YAKALANDI

Kayseri Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Sezer’i yakalamak için çalışma başlattı. Kullanılmayan bir evde yaşadığı ihbarını alan Sezer’i binanın bahçesindeki su kuyusunda yakaladı.

Katil Sezer, gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. (DHA)

Son güncelleme: 08:35 30.06.2020
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