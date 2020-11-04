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Minik Ayda’nın sağlık durumu iyi

İzmir depreminden 91 saat sonra bir mucizeye imza atan 4 yaşındaki Ayda Gezgin'in hastanedeki tedavisi devam ediyor. Genel sağlık durumu iyi olan Ayda halen yoğun bakımda tutuluyor.

Güncellenme: 10:45, 04/11/2020
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İzmir'deki depremin ardından 91'inci saatte Rıza Bey Apartmanı enkazından sağ olarak çıkarılan 4 yaşındaki Ayda Gezgin'in Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki tedavisi devam ediyor.

Bugün Hastaneden yapılan açıklamada minik Ayda'nın genel durumunun iyi, bilincinin açık olduğu ve yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ile birlikte Ayda'yı ziyaret eden Sağlık Bakanı Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven, minik Ayda'nın durumu hakkında bilgi aldı.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisinde ilk kontrollerinin yapılarak tedaviye başlanan Ayda Gezgin'in genel sağlık durumunda bir sorun bulunmamasının sevindirici olduğu belirtildi. (İHA)


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Yayınlanma Tarihi:10:40,
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