Minik Meryem, ‘Atatürk, ne olur gel buraya gel’ diye ağladı

Vanlı olan ve Mersin’de yaşayan Hasan- Büşra Orbay çifti, minik kızları Meryem’in halasının da katıldığı Bilek Güreşi Yarışması’nı izlemek için spor salonuna gitti.

Yarışma devam ederken, Meryem Orbay, duvarda asılı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün posterini gördü. Koşarak, posterin önüne giden Meryem, “Atatürk, ne olur gel buraya gel” diyerek, ağlamaya başladı. Annesi bu anlarda cep telefonu kamerasıyla görüntü çekerken, Meryem’i de sakinleştirmeye çalıştı. Minik Meryem, bir süre Atatürk posteri önünde gözyaşı döktü. (DHA)