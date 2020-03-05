Minik mültecinin sınırdaki yolculuğu yürekleri sızlattı

Türkiye'de yaşayan binlerce mülteci aileleri ile birlikte sınırı geçerek Avrupa’ya gitme umuduyla Edirne'ye geldi. Mülteciler birçok kez Yunan askerlerinin zulmü ile karşılaştı. Kadın, çocuk, yaşlı ayrımı gözetmeden silah ve ellerinde bulunan coplar ile saldıran Yunan askerleri, dünya medyasında büyük tepki çekti. Durumdan en çok etkilenen her zamanki gibi yine minik bedenler oldu.

Annesinin peşinden tarlada gitmeye çalışan küçük bir mülteci düşe kalka ilerlemesi görüntülere yansıdı. Silah sesler gölgesinde umuda atılan minik adımlar izleyenlerin yüreklerini sızlattı. İHA