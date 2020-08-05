Miraç Çiçek 6 gündür bulunamadı… Annesinin sözleri yürekleri dağladı

Diyarbakır’ın Dicle ilçesine bağlı Kelekçi Mahallesi’nde yaşayan anneannesine Kurban Bayramı’nın ilk günü olan 31 Temmuz’da, annesi Firdevs Çiçek ve 2 kardeşiyle birlikte ziyarete giden Miraç Çiçek, evin önünde oynadığı sırada kayboldu.

6 GÜNDÜR HİÇBİR İZ YOK

Aile, Miraç’ı bulamayınca ekiplerden yardım istedi. Mahalledeki ev ve ahırlarda arama yapan ekipler, sonuç alamayınca çalışmalarını dağlık alan ile Dicle Nehri kıyısına yönlendirdi. Miraç’ın kayboluşunun 6’ncı gününde, iz takip köpekleriyle ve havadan aramalar devam ediyor.

Şu ana kadar izine rastlanmayan Miraç’ın kayboluşuyla ilgili soruşturmayı sürdüren ekipler, çocuğu kaybolduğu gün görenlerin bilgisine başvurdu. Mahallede yürütülen çalışmada, Miraç’ı görenler ile tek tek görüşüldü.

ACILI ANNE KONUŞTU

Acılı anne Çiçek şu açıklamada bulundu:

* Oğlum hiçbir yerde bulunmadı. Herkes oğlumun bulunması için seferber olmuş ama oğlum hiçbir yerde yok. Oğlum aç mıdır, susuz mudur, nerededir hiç bilmiyorum.

* Ben oğlumu istiyorum, ne olur oğlumu bulun. Herkese sesleniyorum, gören, duyan ve yerini bilen varsa ne olur çıkıp söylesin. Allah için ben oğlumu istiyorum. (DHA-İHA)