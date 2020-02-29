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Miraç Kandili ne zaman? İşte 2020 yılı kandil tarihleri…

İslam alemi üç ayları idrak ediyor ve merakla Miraç Kandili tarihi araştırıyor. Miraç Kandili ne zaman kutlanacak sorusunu soran inananlar 2020 kandil tarihlerini araştırıyor. İnananların büyük bir heyecanla bekledikleri Miraç Kandili ve kandile dair detaylar haberimizde...

20:27 -
Haberler Gündem
Miraç Kandili ne zaman? İşte 2020 yılı kandil tarihleri…

Geçtiğimiz günlerde Regaip kandini idrak ettik. Müminler şimdi Miraç kandilini ve Ramazan ayını beklemeye başladı. Peki Miraç kandili ne zaman idrak edilecek? Kandiller Hicri takvime göre hesaplandığı için, günümüzde kullandığımız Miladi takvimde hangi güne denk geldiği araştırılıyor, işte cevaplar…

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

Miraç Kandili bu sene 21 Mart Cumartesi günü idrak edilecek. Bu sene kutlanacak kandillerin tarihleri haberimizin devamında…

BERAT KANDİLİNİ VE KADİR GECESİ NE ZAMAN?

21 Mart’ta ise Miraç Kandili Müslümanlar tarafından dualar ve ibadetlerle ihya edilecek. Şaban ayı ise 25 Mart’ta başlayacak ve 7 Nisan’da Berat Kandili ihya edilecek.

On bir ayın sultanı Ramazan 24 Nisan’da başlayacak ve bu ay içinde olan ve ‘Bin Aydan Daha Hayırlı’ olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 19 Mayıs 2020’de idrak edilecek.

DİYANET DİNİ GÜNLER LİSTESİ

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2020 ramazan ayı, 24 Nisan 2020 tarihinde başlayacak. 23 Mayıs 2020 tarihinde de sona erecek.

2020 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

24 Mayıs, Pazar günü başlıyor.

26 Mayıs, Salı günü bitiyor.

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