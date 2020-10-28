Mısırlı hakime VİP minibüste senet işkencesi

Polisi harekete geçiren olay, Mısır'da 2013'te yaşanan darbenin ardından ülkesinden kaçarak Türkiye'ye gelen eski hakimin emniyete başvurusuyla ortaya çıktı. İddiaya göre, eski Hakim Walied M.R., Türkiye'ye geldikten sonra zeytinyağı işine girdiği ortağı Ayman E. ile bir süredir sorun yaşıyordu. İkili 22 Haziran 2020 günü aralarındaki sorunu konuşmak için Taksim'de bir araya geldi.

POLİS KARTIYA VİP ARACA BİNDİRİLDİ

İddaya göre, Walied M.R., işlerini ayırdığı eski ortağının gelmesini bekliyordu. Ancak Ayman E. 4 kişiyle birlikte kafeye girdi. Ayman E.'nin yanındakilerden biri sahte polis kimliği göstererek Walied M.R.'yi zorla dışarıda bekleyen VİP minibüse bindirdi.

İŞKENCEYLE SENET İMZALATTILAR

VİP araç Bursa'ya doğru yola çıkarken, şüpheliler eski hakimden 90 bin dolarlık senet imzalamasını istediler. Walied M.R., isteği kabul etmeyince iddiaya göre başına silah dayandı, daha sonra ise yol boyunca darp edildi. Cebindeki 5 dolar ve pasaportu alınan Walied M.R. işkencelere daha fazla dayanamayınca senedi imzalamak zorunda kaldı.

ÖLÜMLE TEHDİT

Şüpheliler, eski hakimi Bağcılar'da tenha bir yerde yol kenarına atarak kayıplara karıştı. Walied M.R. kendisini bulan vatandaşların yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Tedavisi sonrasında kendisini eve kapatan eski hakimi arayan bazı kişiler sürekli senedin karşılığını istiyordu. Parasının olmadığını söyleyen ve senedi sürekli erteleyen Mısırlı Walied M.R.'nin kapısı 24 Ekim'de yeniden çalındı. Eski ortağı ve 4 adamı eve gelerek iddiaya göre ölüm tehdidinde bulundu.

EMNİYETE GİTTİ

Walied M.R.'nin ikna ettiği ortağı giderken eski hakim emniyete giderek durumu anlattı. Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği yapılan başvuru üzerine harekete geçti. Araştırmalarda Ayman E.'nin yanındaki şüphelilerin Abdullah G, Nezir D., Avni A.Y. ve Ali A.S. olduğu anlaşıldı.

DÖRDÜ YAKALANDI

Polis ekipleri şüphelilerden 4'ünü düzenlenen operasyonla yakaladı. Yapılan aramalarda 90 bin dolarlık senet ve üzerinde polis yazısı bulunan sahte dernek kimliği bulundu. Eski hakimin ortağı Ayman E. ise aramalara rağmen bulunamadı. Şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken emniyette işlemleri tamamlanan 4 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.