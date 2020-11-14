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Miss Uganda kadınları eğlencede yakalandı

İstanbul Esenyurt'ta bulunan bir eğlence mekanına polis ekipleri tarafından yapılan baskında, içlerinde corona virüs tedbirlerinin ihlal edildiği Miss Uganda yarışmasına katılan yarışmacı ve davetlilerinin de aralarında olduğu kişilere ceza yağdı. 

Güncellenme: 13:07, 14/11/2020
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Miss Uganda kadınları eğlencede yakalandı

Esenyurt’ta bir eğlence mekanında düzenlenerek corona virüs tedbirlerinin ihlal edildiği ‘Miss Uganda’ yarışmasının ortaya çıkmasının ardından polis ekipleri, yine yabancı uyruklu kişiler tarafından saat 02.00’de düzenlenen bir eğlenceye baskın yaptı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan bir alkollü mekanda corona virüs tedbirlerinin ihlal edilerek eğlence düzenlendiği bilgisine ulaştı. Gelen bilgileri değerlendiren polis ekipleri, mekana baskın yaptı. Yapılan baskında, polis ekipleri tarafından eğlence mekanında bulunan yabancı uyruklu vatandaşların pasaport kontrolleri yapıldı.

Baskında, eğlence mekanındaki kişilerin corona virüs tedbirlerini ihlal ettiği, sosyal mesafe ve maske kuralına da riayet etmediği tespit edildi. Ayrıca eğlence mekanında bulunan yabancı uyruklu kişilerin aralarında corona virüs tedbirlerinin ihlal edilerek düzenlenen ‘Miss Uganda’ yarışmasına katılan yarışmacılar ve davetliler olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri tarafından mekanda bulunan 67 kişiye toplam 60 bin 300 lira para cezası kesildi. Eğlence mekanının sahibi gözaltına alınırken, 3 bin 180 lira para cezası uygulandı. Baskının ardından gece mekanından ayrılan yabancı uyruklu kişiler taksilerle evlerine döndü.

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