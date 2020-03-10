MİT kumpası iddianamesi kabul edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ’nün MİT kumpasına yönelik hazırlanan iddianame İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, 14’ü tutuklu 15’i firari 34 sanık yer alıyor.

İDDİANAMEDEKİ BELGELER DEVLET SIRRI SAYILDI

Mahkeme, iddianame ekinde yer alan belgelerin devlet sırrı olabilecek nitelikte olma ihtimali bulunduğundan devlet sırrı sayılmasına hükmetti. Mahkeme, bu evrakların incelenmesinin ve belgelerden örnek alınmasının yasaklanmasına karar verdi.

GÜLEN DAHİL 15 KİŞİ HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI

Mahkeme heyeti ayrıca örgüt elebaşı Fetullah Gülen’in de aralarında bulunduğu, dönemin İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdür Yardımcısı ve polislerinin de yer aldığı 15 kişi hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarttı. Tutuksuz 5 sanık için de yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

14 SANIĞIN DA TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Sanıklar; Yurt Atayün, Faik Şaşmaz, Aykut Güçlü, Kazım Aksoy, Erol Demirhan, Fazıl Adnan İzgi, Mehmet Deveci, Veli Tuluy, Nuh Mehmet Damgacı, Ayhan Albayrak, Ali Fuat Yılmazer, Oğuzhan Ceylan, Mustafa Gökkılıç ve Erkan Ünal’ın tutukluluk halinin devamına, başka suçtan tutuklu 5 sanığa da duruşma günün bildirilmesine hükmetti.

DURUŞMALAR SİLİVRİ’DE YAPILACAK

22 Haziran’da Silivri cezaevindeki duruşma salonunda görülmeye başlanacak. Duruşmanın 3 Temmuz’a kadar devam etmek bekleniyor.