MİT şehidini ifşa davasında karar günü! Gazeteciler özgürlük için adliye önünde

MİT şehidinin cenaze törenine ilişkin görüntülü haberi yayınladıkları için yargılanan OdaTV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, sitenin Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu ile gazeteciler Hülya Kılınç ve Murat Ağırel’in de bulunduğu sekiz kişi hakkında dava bugün görülüyor.

Dün esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcılık, MİT Kanunu’na muhalefet ve devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklamakla suçladığı gazetecilerin 19 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Ayrıca cezaevinde bulunan Barış Pehlivan, Hülya Kılınç ve Murat Ağırel’in tutukluluk hallerinin devam etmesini talep etti. Savcı, yurt dışında olduğu belirtilen Erk Acarer’in de dosyasının ayrılmasını istedi.

24 Haziran'da yapılan davanın ilk duruşmasında Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu, Yeni Yaşam gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aydın Keser ve Haber Müdürü Ferhat Çelik, dört aylık tutukluluklarının ardından tahliye edilmişti.

KAÇINCI KEZ ADALET ÇIĞLIĞI ATTIĞIMIZI HATIRLAMIYORUZ

Gazeteciler, yazdıkları haber nedeniyle tutuklanan meslektaşlarının özgürlüğe kavuşmaları beklentisiyle bugünkü duruşma öncesi Çağlayan Adliyesi’nde buluştu. Aynı davada tutuksuz yargılanan Barış Terkoğlu adliye önünde bir açıklama yaparak, şunları söyledi:

* Bu adliyenin önünde kaçıncı kez toplandığımızı bilmiyoruz. Kaçıncı kez, adalet çığlığı attığımızı hatırlamıyoruz. Kaçıncı kez yasalar aracı kılınarak rehin alınmış gazetecilerin fotoğrafını taşıdığımızı sayamıyoruz. Şikayet için söylemiyoruz. Gazetecileri sudan sebeplerle tutuklayan zihniyet ne kadar sıradan ise biz de o kadar kararlıyız. Bu kez hapisteki üç gazeteci arkadaşımızın dışarıdaki sesi olmak için buradayız.