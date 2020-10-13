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MİT ve Jandarma’dan ortak terör operasyonu

MİT Bölge Başkanlığı ve Bursa İl Jandarma Komutanlığı, IŞİD ve PKK terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifresi ve örgüt üyelerinin tespiti kapsamında yürütülen eş zamanlı operasyonda iki teröristi gizlendikleri iki farklı adreste yakaladı.

Halil ATAŞ / Bursa
17:08 -
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MİT Bölge Başkanlığı ve Bursa İl Jandarma Komutanlığı, IŞİD ve PKK terör örgütü mensubu iki kişiyi yakaladı.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLA GÖZALTINA ALINDILAR

Jandarma Komutanlığı ve MİT Bölge Başkanlığı’nın Bursa’da yürüttüğü istihbarat çalışmalarında IŞİD terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen Suriye uyruklu N.S. (33) ve PKK terör örgütünün Kuzey Irak’ta bulunan Mahmur kampında eğitim aldığı tespit edilen M.Ö (28 ) isimli örgüt mensupları sabahın erken saatlerinde Jandarma Özel Harekat Timleri desteğinde iki farklı adrese yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler, Bursa İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü’ne götürülürken ikametlerde ele geçirilen dijital materyallere de incelenmek üzere el konuldu.

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